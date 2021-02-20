من التورتة الجنسية للطبيب المتحرش.. تحرك سريع للنائب العام لمحاسبة المتهمين

جهود قضائية كبرى تبذلها النيابة العامة في التفاعل الإيجابي والتحرك السريع لضبط مرتكبي جرائم الرأي العام، وأن اهتمام المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالحد من الجريمة كان سببًا في إنشاء وحدة الرصد والتحليل لمتابعة ما يحدث من مخالفات وجرائم عبر الفضاء الإلكتروني من خلال منصات التواصل الإجتماعي، فكانت النيابة العامة على قدر المسؤولية في التصدي للجرائم غير الأخلاقية من قبل فتيات تيك توك وأصحاب الفيديوهات المخلة والمبتذلة.

مستريح المنيا: استولى على مليار و300 مليون جنيه

منذ أيام رصدت وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام استغاثة مئات المواطنين من شاب في المنيا «مستريح المنيا» نجح في جمع مليار و300 مليون بزعم توظيفها في تجارة الرخام، فكلف النائب العام مباحث الأموال العام بسرعة ضبط المتهم فألقي القبض عليه وتبين أن المتهم «حسين.م» نصب شباكه بشكل محكم حول المواطنين ونجح في الاستعانة بشخصيات لها قبول لدى المواطنين في المنيا واستولى منهم على هذه المبالغ الطائلة.

وتبين أنه كان يدفع أرباحًا قيمتها 35 ألف جنيه عن كل 100 ألف جنيه كل شهرين، أي بنسبة 17% شهريا، ويدعي أنه يعمل في مجال تصدير الرخام، ثم بدأ يتنصل من دفع الأرباح، ون أحد عمد القرى أعطاه مبلغ 53 مليون جنيه، ونجح في جمع أكثر من مليار جنيه، حتى أن بعض الشباب العاملين بالخارج كانوا يحولون له أموالا لتشغيلها.

وحدة الرصد والتحليل: وجهت بإتخاذ الاجراءات القانونية في قضية التورتة الجنسية

وبذات الطريقة التي نجحت فيها وحدة الرصد والتحليل في رصد قضية مستريح المنيا، رصدت أيضًا قضية «التورتة الجنسية»، في نادي الجزيرة التي أحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ«مُصنعة التورتة»، التي خضعت أمام النيابة خلال جلسة تحقيق، ونسبت إليها تهمة تصنيع مأكولات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة إخلاء سبيلها، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.

وبحسب تحقيقات النيابة أن سيدات التورتة الجنسية في نادي الجزيرة لسن متهمات، فهن لم ينشرن الصور بقصد الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى التربح من ورائها، وأنهن فوجئن بنشرها على «تويتر وفيس بوك» في اليوم التالي لحفلة خاصة «عيد ميلاد» خاصة بإحداهن، تم داخل نادي الجزيرة بحكم أنهن عضوات بالنادي.

تفاصيل قضية «فيرمونت»

والنيابة العامة كان لها تحرك سريع في قضية «فيرمونت» بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيل نازلي مصطفى ابنة نهى العمروسي، وسيف الدين أحمد على ذمة التحقيق في القضية، أن باقي المحبوسين في تلك القضية 6 شباب من بينهم نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، وأن جميع المتهمين شباب وليس بينهم أي فتيات وأن الفتاة الوحيدة في تلك القضية ضمن المتهمين كانت نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي المخلى سبيلها مع سيف الدين أحمد دون أي ضمانات مالية.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة العامة أصدرت قرارًا للانتربول بضبط وإحضار اثنين هاربين في القضية وهما «بيبو» نجل رجل الأعمال الشهير فريد خميس، و«كريم» طليق ابنة نهى العمروسي الهاربين خارج البلاد، قبل أن تصدر بحقهما أي قرارات من قبل النيابة العامة التي فتحت التحقيقات في القضية بعد بلاغ ورد إليه من المجني عليها في القبضية التي روت تفاصيل الاعتداء الجنسي الجماعي عليها من قبل المتهمين.

وتابعت المصادر أن النيابة العامة أغلقت القضية على عدد المتهمين داخل البلاد 8 من بينهم اثنين مخلى سبيلهما على ذمة التحقيق واثنين هاربين خارج البلاد، قيد التتبع والملاحقة من الإنتربول حتى يتم القبض عليهما وتسليمها إلى جهات التحقيق.

وخاطبت النيابة الإنتربول الدولي الذي تمكن من إلقاء القبض على نجل حلمي طولان واثنين من أصدقائه في لبنان بتهمة الضلوع في قضية الاغتصاب الجماعي داخل فندق فيرمونت قبل 5 سنوات، وأن النيابة تواصل التحقيق مع المتهمين، وجدد قاضي المعارضات حبسهم على ذمة التحقيق وكان آخرها تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا.

تفاصيل قضية طبيب الأسنان المتحرش

وتصدرت أيضًا قضية طبيب الأسنان «ب. س» المتحرش بالرجال، والصادر عن النيابة العامة وتمت إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة داخل عيادته.

وبينت النيابة أن المتهم هتك عرض المجني عليه «عباس. أ» بالقوة، وذلك بأن بادر حين التقاه مصادفة في مصعد أحد العقارات الخاصة، والموجودة به عيادة المتهم بمراودته عن نفسه والتحرش به.

وأكدت النيابة أيضًا هتك عرض المجني عليه «أحمد. س» بالقوة وذلك أن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الطريقة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بالتحرش به ومراودته عن نفسه بالقوة، بالإضافة إلى هتك عرض المجني عليه «عبدالرحمن. أ» بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقنة مسكنة بالعضل.

ولا تزال القضية أمام المحكمة لم يصدر فيها أي قرارات .