«الوطن» تحاور ضحايا «مستريح المنيا»: استخدم أهل الثقة لجمع فلوسنا وهرب

يُقدم «الوطن» بثا مباشرا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حاورت فيه ضحايا «مستريح المنيا»، الذين أجمعوا بأنه استخدم أهل الثقة في الإيقاع بفرائسه، وجمع الأموال ومن ثم «خلع بعدها».

وفشلت جميع الحلول العرفية، التي تبناها عدد من كبار العائلات في قريتي أبا البلد وقفادة، التابعتين لمركز مغاغة بالمنيا، في حل الأزمة المستريح، الذي جمع نحو مليار و300 مليون جنيه من الأهالي بزعم توظيفها في تجارة الرخام، إذ انسحب جميع أعضاء اللجنة بعدما جرى الاتفاق على سداد أصول المبالغ التي تم جمعها دون أرباح، بخلاف أن أقارب المستريح الذين تم التفاوض معهم على حلول لم يلتزموا، فيما أكد عدد من الأهالي أن المستريح «حسين.م» استعان بسلفيين في جمع تلك المبالغ الطائلة، وبعض الذين يدعون التدين.

وقال محمد عصام، أحد الضحايا، إن المستريح «حسين» بدأ في جمع الأموال قبل 3 سنوات، وكان يدفع 35 ألف جنيه عن كل 100 ألف جنيه كل شهرين، أي بنسبة 17% شهريا، ويدعي أنه يعمل في مجال تصدير الرخام، ثم بدأ يتنصل من دفع الأرباح، موضحا أن أحد عمد القرى أعطاه مبلغ 53 مليون جنيه، مؤكدا أنه جمع أكثر من مليار جنيه، حتى أن بعض الشباب العاملين بالخارج كانوا يحولون له أموالا لتشغيلها.

وأضاف أنه كان يعمل سائقا على سيارة أجرة، وقرر بيعها لكي يعطي المستريح أموال السيارة لتشغليها، والكثير من الأهالي فعلوا مثله، وبعضهم اقترض من البنوك للاستفادة من فارق الأرباح، لافتا إلى أنه أعطاه مبلغ 180 ألف جنيه في شهر أكتوبر الماضي، ولم يسدد له مليما واحدا، منوها أن المستريح رد جزء من أموال بعض الضحايا خوفا منهم لكن الضعفاء خدعهم ولم يلتزم معهم بالسداد.