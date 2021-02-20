في 16 نقطة.. قرارات «التعليم العالي» بشأن الامتحانات والتيرم الثاني

عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة، وذلك لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات التيرم الأول والفصل الدراسي الثاني.

أبرز قرارات التعليم العالي والأعلى للجامعات اليوم

في النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبرز قرارات التعليم العالي والأعلى للجامعات اليوم:

1- استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

2- تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

3- انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

4- الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كل الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

5- تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري «الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين».

6- الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

7- أن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات.

8- الالتزام بكل الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

9- وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

10- وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات، نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات.

11- في هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

12- بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب، وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

13- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات «التربية - الآداب - العلوم - التجارة» بالفرع.

14- وافق المجلس على إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 2020/2021، والتي ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة في مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

15- وافق المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

16- وافق المجلس على إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة في تفرغهم للعمل في مكافحة فيروس كورونا.