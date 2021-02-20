قبل التمساح.. حيوانات ظهرت مع محمد رمضان في أعماله

يبدو أن التمساح سيكون له نصيب كبير من المشاركة في مسلسل «موسي» من بطولة الفنان محمد رمضان المشارك في السباق الرمضاني المقبل، بعد تكرار ظهوره مع «رمضان» في صور شاركها مع جمهوره.

فلأكثر من مرة، ينشر الفنان محمد رمضان لقطات له مع التماسيح من داخل كواليس تصوير العمل، وهي الصور التي تحدث ضجة على السوشيال ميديا.

ظهر مع الأسد والثعبان والنمر

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان محمد رمضان مع حيوان مفترس، ولكنه معروف عنه حبه لهذا النوع من الحيوانات، ودائما ما يشاركها في صورمعه على صفحاته على السوشيال ميديا، ولكنه لا يكتفي بهذا الأمر، ولكن الحيوانات كان لها نصيب كبير في الظهور في أكثر من عمل من أعماله الفنية.

وبدأ رمضان ظهوره مع الحيوانات في فيلم «عبده موته»، الذي ظهر فيه ومعه لأول مرة ثعبان بحجم كبير.

وهناك أيضا فيلم «قلب الأسد» وخلال أحداثه، ظهر معه أسد، وكان يتعامل معه خلال المشهد.

ولم يكتفِ رمضان، بالأفلام فحسب، وإنما ظهرت معه الحيوانات أيضا في الكليبات، فظهر معه في كليب «الملك» نوعين من النمور بجانب أسد صغير.

وحتى الإعلانات ظهر فيها محمد رمضان ومعه ثعبان وأسد.

«رمضان» ودراما رمضان

يذكر أن مسلسل «موسى» يخوض من خلاله الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة سمية الخشاب ومنذر رياحنة وعبير صبري وسيد رجب ورياض الخولي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» حول شاب صعيدي يدعى موسى، يُتوفى والده وهو صغير السن، وتتولى والدته تربيته وأشقاؤه، لتتوفى الأخرى في وقت مبكر، ويضطرون لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وأحداث مسلسل «موسى» بها جزء من الحقيقة، لكنها كانت قبل سنوات عديدة من أحداث قضية عزت حنفي التى شغلت الرأي العام منذ ما يقرب من 20 عامًا، حسب ماقاله محمد رمضان.