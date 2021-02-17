من محمد رمضان لـ«الفيشاوي»: هتجيبلي حمو بيكا.. هجيبلك جيمي فوكس

«مش هتفرق توكتوك من فيراري في الكلكسة.. اسأل الناس مين اللي بيحبوه ده أنا نمبر 2»، من كلمات أغنية الراب للفنان أحمد الفيشاوي «نمبر 2»، التي يهاجم فيها ووينتقد من خلالها بشكل صريح الفنان محمد رمضان، صاحب أغنية ولقب «نمبر 1».

وحققت أغنية «نمبر 2» لـ أحمد الفيشاوي منذ طرحها مع بداية الأسبوع الجاري، ما يقرب من 60 ألف مشاهدة فقط، من إخراج أحمد الفيشاوي، وعمرو حسن، من كلمات T وألحان وزة.

أغنية تثير أزمة

وعبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» رد «نمبر 1» محمد رمضان على أغنية «نمبر 2» من خلال ظهوره بصحبة فتاتين، وهو يغني «عملت بيكم شو.. أسيبكم.. لأ نو.. رقم 1 مش 2».

ولم يكتف محمد رمضان بهذا الرد على أحمد الفيشاوي وأغنيته «نمبر 2»، التي ظهر فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا باعتباره «موديل»؛ إذ نشر فيديو آخر يظهر فيه الفنان العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، مطرب الراب جيمي فوكس، وهو يوجه رسالة لـ«الأسطورة» قبل المشاركة في الإعلان عن إحدى ماركات النظارات عبر حسابه بـ«انستجرام»، بقوله: «أخي محمد رمضان، أخبروني أنك رقم واحد والفائز بالجائزة الأفريقية للنجم المفضل للجماهير في التصويت المقام، أتمنى أن نلتقي لنتمكن من الظهور للجماهير».

الفنانة بشرى، صاحبة أغنية «كوبرا» التي انتقدت فيها طريقة محمد رمضان في أغنياته، قالت في تصريحات تليفزيونية إنها توقعت أن تكون أغنية أحمد الفيشاوي «نمبر 2» أكثر جرأة في الطرح عن شكل الكليب الذي ظهر به «طالما دخل منافسة رقمية مع محمد رمضان لازم يبقى عارف إنه مش هيكسبها ده أمر واقع ومعروف، ولما سبقته ودخلت بأغنية كوبرا كان بصفتي مطربة امرأة ليس متعارف على هذا اللون وأنا كنت رائدة فيه».

الأغنية الأولى طرحت منذ 3 أعوام

وقبل طرح أغنية «نمبر2» كان هناك صراعا معلنا بين صاحب الأغنية أحمد الفيشاوي، ومحمد رمضان، صاحب أغنية «نمبر1»، التي طرحها في 2018.

عدما صرّح «الفيشاوي» أنه ينتقد محمد رمضان في الأغنية الجديدة، ويستهدفه بشكل مباشر، ليرد عليه الأخير بقوله: «آخرك معايا صورة، محدش يقدر يتريق على نمبر1».