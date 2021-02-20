مريض يصفع طبيباً بمستشفى المحلة لرفضه إجراء أشعة

شهد مستشفى المحلة العام في محافظة الغربية واقعة مؤسفة قبل قليل، حيث قام أحد المرضى بصفع طبيب بالقلم على وجهه، حال تردده على قسم الطوارئ، لإجراء أشعو، ولكن رفض الأخير علاجه، مما أدى إلى تصاعد وتيرة الخلاف بينهما، وحدوث مشاجرة بالأيدي وتراشق بالألفاظ، وإتلاف الموبايل الخاص بالمريض أثناء محاولته تصوير الطبيب حال امتناعه عن علاجه.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من نقطة مستشفى المحلة العام بتقديم أحد المواطنين، يُدعى «م. ن.» ببلاغ ضد الدكتور «م. ح.»، استشاري العظام بقسم الطوارئ، يتهمه فيه بإتلاف الموبايل الخاص به حال قيامه بتصوير الطبيب المذكور، لاعتراضه ورفضه علاجه، وحدوث تشابك بالأيدي معه، مما دفعه إلى صفعه بالقلم كرهاً عنه، وإهانته أمام العاملين بالمستشفى.

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى ديوان قسم أول المحلة، وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين، بحضور الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، والطبيب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

ومن جانبه، أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته إلى الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات، بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء على طبيب وصفعه بالقلم، والتأكد من وجود تراخي في العمل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، حفاظاً على صالح المنظومة الصحية.