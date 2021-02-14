بمناسبة «الفلانتين».. تدشين مبادرة شعبية في «حب المحلة» لرفع القمامة

شهدت شوارع مناطق سكنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار سلسلة من احتفالات بمناسبة عيد الحب «الفلانتين»، أطلقها مجموعة من القيادات التنفيذية، وأصحاب العمل الشعبي، سعيا في تفعيل مبادرة «حب المحلة»؛ لتدشين مبادرات شعبية لرفع تلال القمامة، ووضع خطط التطوير لخدمة أبناء الشارع المحلاوي.

ورصدت «الوطن» تدشين المبادرة في حب الوطن، والانتماء من خلال الدفع باللودرات والمعدات من جهاز النظافة، لرفع عشرات الأطنان من القمامة المتراكمة للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروسات كورونا والأوبئه المزمنة.

«الحمد لله ربنا بيوفقنا في إننا نحب ونخدم بلدنا.. ودائمًا أنا وأصدقائي نلتقي القيادات التنفيذية لوضع خطط مجتمعية، سعيًا لتدشين مبادرات تلال القمامة بعدد من المناطق السكنية».. بتلك الكلمات عبر السيد جمعة، أحد مؤسسي «حب المحلة» عن المبادرة.

وأكد أن الهدف الرئيسي توحيد القوى الشعبية من السيدات والرجال، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الوطنيين ضمن فعاليات المشاركة المجتمعية التي تبناها عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لافتا: «ربنا يحقق أماني أهل المحلة، ويتم وضع أليات لتطوير منظومة النظافة، ومصنع تدوير القمامة من خلال صيانة أعطال الدورية مع الجهات المعنية بوزارتي البيئة والإنتاج الحربي».

وأوضح جمعة، أن هناك تنسيق كامل لإنجاح تلك المبادرة بعدما تم رفع ما يزيد على 150 طنًا من تلك القمامة بنطاق حرم السكك الحديدية بطريق «طنطا – المحلة» حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد أحمد المغاوري، رئيس حي ثانِ المحلة، أن باب مكتبه مفتوح للجميع المواطنين لسماع شكواهم والعمل حلها في أسرع وقت، موجهًا تعليماته إلى مساعديه ونائبيه بتخصيص 8 سيارات نقل ولودرين لرفع أكثر من 300 طن قمامة متراكمة بطول سور السكك الحديدية بسكة طنطا «أسو».

وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة لتبني حل أزمات الشارع، ووضع حلول عاجلة لمواجهة أزمات المباني الآيلة للسقوط «خطر داهم».