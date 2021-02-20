«جمعة» لوفد برلماني دولي وعربي: نرفض إطلاق لفظ المجاهدين على الإرهابين

استقبل دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الأوروبي، ورونالدو لوبوتكا رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي وعضو البرلمان النمساوي، والسفير جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وخلال اللقاء شرح وزير الأوقاف تجربة الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية تحديد المصطلحات، وعدم إطلاق أي لفظ ديني كالمجاهدين أو نحوه على الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا نعطيهم غطاءً دينيًّا غير حقيقي، وإنما علينا وصفهم بصفاتهم ومسمياتهم الحقيقية كجماعات إرهابية، مع العمل على تعريتهم فكريًّا وأيدلوجيًّا، مع التأكيد على وضع تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الإرهاب في خدمة أي جهود دولية في هذا المجال.

وأكد الجميع على أهمية مواصلة التعاون بين كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في مكافحة التطرف من جهة ونشر قيم التسامح والحوار البناء الذي يحترم خصوصيات وثقافات الآخرين من جهة أخرى.

التجربة المصرية فريدة في مجال التسامح

وشرح وزير الأوقاف المصري أن التجربة المصرية فريدة في مجال التسامح الديني، حيث قامت مصر بترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية رغم عدم استخدامه، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف المصرية أصدرت كتاب حماية الكنائس وكتاب حماية دور العبادة، إيمانًا منا بالتنوع واحترام الآخر.

كما شرح جمعة للوفد تجربة الأوقاف المصرية في العمل معًا مع الكنائس المصرية وتجربة الواعظات والراهبات، إيمانًا منّا بالتنوع الديني والثقافي وحرية المعتقد.

إصدارات وزارة الأوقاف

وفي نهاية اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين قدَّم وزير الأوقاف نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة لكلٍّ من رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي وعضو البرلمان النمساوي ، والسفير جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ، من أهمها :

1. فقه بناء الدول رؤية عصرية.

2. فقه الدولة وفقه الجماعة.

3. حماية دور العبادة.

4. حماية الكنائس في الإسلام.

5. ضلالات الإرهابيين وتفنيدها.

6. مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف.

7. فلسفة الحرب والسلم والحكم.

8. الدين والدولة.

9. في فضاء الثقافة.

10. الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.