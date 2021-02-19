وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف السادات بميت أبوالكوم «صور»

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات في قرية ميت أبو الكوم بمركز تلا، حيث تجولا داخل المتحف وشاهدا مقتنيات الرئيس السادات، والكتب والصور التذكارية النادرة للرئيس الراحل.

واستمع وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، لشرح مسؤولي المتحف، عن أهم المقتنيات الموجودة بها، وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة واللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون بالمتحف وطريقة تنسيق محتوياته، مطالبا بإنشاء مكتبة إلكترونية داخل المتحف لتوثيق الكتب الخاصة بالرئيس السادات .

شارك في تفقد المتحف، محمد موسي نائب محافظ المنوفية، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والشيخ عبدالعزيز النجار رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية، وعدد كبير من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة المنوفية .

تأتي الزيارة، علي هامش إفتتاح مسجد «عصمت السادات»، بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تم نقل شعائر صلاة الجمعة، والتي أدى خطبتها وزير الأوقاف بعنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية»، وشهد مسجد عصمت السادات التزام جميع المصلين بارتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية اللازمة .

واستقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، وعبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية .

ورحب المحافظ بالحضور مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية .