محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد «عصمت السادات»

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه في ديوان عام المحافظة منذ قليل، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنوفية وعدد من الأئمة ورجال الدعوة بالمحافظة.

تأتي الزيارة علي هامش إفتتاح مسجد «عصمت السادات»، بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا ، حيث من المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد تحت عنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية» .

ورحب المحافظ بالحضور مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية.