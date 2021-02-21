بعد ارتفاع أسعار الأجهزة.. اعرف شروط الشراء بالتقسيط لضمان حقك

حالة من الاستياء الشديد سادت الأسواق المصرية بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 15% و30% أدت إلى تراجع القوى الشرائية في سوق الأجهزة الكهربائية بسبب الارتفاع والزيادة في الأسعار، ما يجعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى الشراء بنظام التقسيط، وبشكل خاص الأشخاص المقبلين على الزواج والذين لم يكن لديهم قدرة على شراء الأجهزة الخاصة بالمنزل بنظام الكاش بالكامل.

ويستغل الكثير من التجار فترة الزيادة في أسعار الأجهزة ليقوموا بفرض زيادة أكبر من الزياجة المقررة، لذلك يحرص جهاز حماية المستهلك على فرض حملات مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق، كما أن ارتفاع الأسعار يؤدي بدوره ارتفاع تكاليف نقل الأجهزة للتجار والمستهلكين، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة شروط البيع بالتقسيط والبيانات الواجب توافرها في الفواتير الخاصة بسداد الأقساط، وفق جهاز حماية المستهلك لضمان حقوق المشتري والبائع، كالتالي:

شروط البيع بالتقسيط والبيانات الواجب توافرها في الفاتورة

- يجب أن يتأكد المشتري من أن تتضمن الفاتورة الخاصة بعملية شراء الأجهزة قيمة الإجمالي من مبلغ دفعة التقسيط للمنتج.

- يجب أن تتضمن الفاتورة أو الكمبيالة السعر الفعلي للفائدة السنوية على المنتج الذي تم شراؤه.

- يجب أن تحتوي الفاتورة أو الكمبيالة على تاريخ بدء احتساب الفائدة على تقسيط قيمة المنتج.

- وعند شراء أي من المنتجات بنظام التقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة عدد الأقساط وقيمة كل قسط خاص بالمنتج.

- يجب أن تشمل الفاتورة المدة الخاصة بتقسيط المنتج وعدد الأقساط الشهرية.

- يجب ذكر الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال تخلف المستهلك عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.