فعاليات الملتقى الأول لشباب قطاع المديريات بوزارة المالية بالغردقة

انطلقت، اليوم، فعاليات الملتقى الأول لشباب قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بأحد فنادق مدينة الغردقة تحت عنوان «تحديات الحاضر ورؤى المستقبل».

وتستمر الفعاليات حتى 23 فبراير 2020 وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي وسياسات وزارة المالية بترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات دعما للتنمية المستدامة، وطبقاً لاستراتيجية وزارة المالية.

أقيم الملتقى بحضور عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وإبراهيم عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية وعلاء عبدالحميد، وكيل وزارة المديرية المالية بالبحرالأحمر وممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية واللواء عمرو حنفى، محافظ البحرالأحمر.

من جانبه، قال علاء عبدالحميد، وكيل وزارة المالية بالبحر الأحمر، إن الملتقى يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقي المقترحات التي تسهم في رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية، ما ينعكس على حسن إدارة الموازنات العامة للدولة بدءاً من إعدادها إلى تنفيذها، كما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

مضيفاً أن الملتقى له عدة محاور منها الارتقاء بالعنصر البشري، فيما يتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات والتي من بينها الخطة الاستراتيحية لوزارة المالية ودور قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تنفيذ مفهوم السلوك المهني، والالتزام بأخلاقيات ممثل الرقابة المالية ميثاق شرف المهنة.

أما المحور الثاني فيدور حول الوحدات الحسابية في ظل التحول الرقمي، ويتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات والتي من بينها ميكنه أوامر التوريد وعملية التحصيل الالكتروني، ويتمثل المحور الثالث في آليات تعظيم الإيرادات العامة للدولة وترشيد الإنفاق والذى ينعكس على خفض عجز الموازنة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الأفكار من بينها خلق آليات تسهم في تعظيم إيرادات الدول، وترشيد الإنفاق العام وخلق آليات تسهم فى تخفيض بند نفقات الصيانة حوكمة الحسابات والصناديق الخاصة التاجير التمويلى.

وعلى مدار 3 أيام، مدة الملتقى، سيتبادل الحضور الرؤى والأفكار وستطرح العديد من التساؤلات والمشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من خلال العديد من المقترحات والحلول وذلك عن طريق مجموعات وفرق عمل لكل محور من المحاور الرئيسية للملتقى والتي ستتحول بدورها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.