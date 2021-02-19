مصرع فتاة سقطت من عمارة سكنية في الغردقة

لقيت فتاة في بداية العقد الثالث من العمر، مصرعها صباح اليوم الجمعة نتيجة لسقوطها من إحدى العمارات السكنية وسط مدينة الغردقة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ التحقيقات.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث البحر الأحمر، بورود بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم بلاغ بسقوط «م.ر»، تبلغ من العمر 21عامًا، من إحدى العمارات السكنية وسط مدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث للتأكد من وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق «سنزو»، جنوب مدينة الغردقة تحمل لوحات معدنية رقم «ص ن ب ٢٩٤٣»، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الغردقة العام.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث نتيجة تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة، بطريق سنزو جنوب مدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع «عرفات.ر.س»، 55 عامًا، وإصابة «حمادة.ا»، 50 عامًا، وجرى نقل الجثة لمشرحةمستشفى الغردقة والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع الآثار وتسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.