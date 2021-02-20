«كدمة التتش» تجبر مروان محسن على مغادرة مران الأهلي بتنزانيا

حرص محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، على حضور مران الأهلي الأول في دار السلام استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام أمس فور وصولها، وقام وطاقم السفارة بتسهيل كافة إجراءات خروج البعثة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب «جيمخانا» الذي يبعد ١٠ دقائق من فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

وانطلق المران في الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة؛ بمحاضرة فنية لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق؛ استمرت لمدة 10 دقائق في أرض الملعب. وشهد ملعب «جيمخانا» الذي يحتضن مران الأهلي الأول في دار السلام بتنزانيا عمليات تعقيم مستمرة، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني.

وكلف الجهاز الإداري أحد مسؤولي المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق في تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، في فقرة استمرت ٣٠ دقيقة.

واجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمة الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا.

وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة.

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية، وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.

وغادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول في تنزانيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش، أمس الجمعة.

وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة التي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعي الفريق الذي أقيم على ملعب «جيمخانا» في تنزانيا.

وانفرد «ميشيل» بالثنائي «الشناوي» و«لطفي» لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء.