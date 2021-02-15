لميس الحديدي عن مروان محسن: «يتعرض لتنمر فظيع بس لازم يشتغل على نفسه»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حملة الهجوم التي تعرض لها مراون محسن لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه يتعرض لموجة من التنمر بشكل «فظيع»، داعية إلى تحمله خلال الفترة الحالية، ومعترفة أنه يجب أن يقدم مزيدا من العمل أيضا، قائلة «هو كمان لازم يشتغل على نفسه».

وقالت «الحديدي»، خلال حلقة الأحد من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، إن في نهاية مباراة النادي الأهلي أمام نادي بالميراس البرازيلي، التي انتهت بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، لاحظ الجميع مشهد «كلنا وقفنا قدامه»، حين وضع مهاجم الأهلي مروان محسن رأسه على الأرض بعد نهاية المباراة، رغم أن فريقه حقق المكسب، لافتة إلى أنها تعلم بماذا كان يشعر حينها، «مرعوب ليكون السبب في ضياع البطولة من إيد فريقه» بعد ضربة الجزاء التي أهدرها، كما أهدر عمرو السولية أيضا، منبهة أن هذا غير معتاد من لاعبي الأهلي «ومش المفروض يحصل».

يتعرض للتنمر

وأضافت الإعلامية أن مروان محسن تعرض لحملة شرسة من الجماهير في الفترة الأخيرة، سواء كانت جماهير الأهلي أو حتى جماهير الزمالك، مشددة على أنه تعرض لحالة «فظيعة» من التنمر.

الكرة مفيهاش الكلام ده

وأعربت أنها في هذا الأمر تتمنى أن نكون رحماء ببعض، وأن نسامح ونبتعد عن الكراهية، ونعيش بحب وسماحة، رغم أنها تعلم جيدا أن كرة القدم لا تعترف بهذا، متابعة: «الكرة مفيهاش الكلام ده، ولو البطولة كانت راحت من الأهلي، كنا قطعنا اللاعيبة، واللي ضيع جون ده كنا مزقناه من الانتقاد».

مروان محسن لاعب مهم بالأهلي

وأكملت: هذا صحيح وتعلمه جيدا، لكن مروان محسن لاعب مهم بالنادي الأهلي، ولاعب شارك بكأس العالم والأولمبياد وكأس العالم للأندية، كما عاني من الإصابة لفترات ليست بالقصيرة، ويجب أن نتحمله خلال الفترة الحالية، لكن في نفس الوقت «لازم هو كمان يشتغل على نفسه».