بليغ أبوعايد يتوقع البحث عن بديل لـ«مروان محسن» الموسم المقبل

قال بليغ أبو عايد، عضو رابطة اتحاد الرياضيين، إن النادي الأهلي قدم الكثير من الفرص التهديفية خلال مباراته التي أجريت، منذ قليل، ولكنه ضيع كثيرا منها، حتى تدخل حارس المرمى محمد الشناوي في التصدي لضربات الجزاء الترجيحية واقتنص فوزا كبيرا للنادي.

عمرو السولية كان جيدا على المستوى العام

وأضاف «أبوعايد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن عمرو السولية كان جيدا على المستوى العام، لكنه لم يستطع السيطرة على خط المنتصف بشكل «مرعب»، كما هو كان معهودا بالنسبة له: «خط الوسط بواليا فيه حاول يظهر ويثبت أنه صفقة جيدة في الشوط الأول، ولكن أدائه قل في الشوط الثاني».

قدرات مروان محسن على التهديف ليست بالجيدة

وأوضح أنه بالنسبة لمروان محسن فكان دوره هو تسجيل الأهداف، ولكن ناله الكثير من النقد من قبل مشجعي النادي الأهلي، وباقي الأندية المصرية، بسبب سوء حظه في تسجيل الأهداف لعدد كبير من المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا: «هو بيلعب بشكل جيد وبيتحرك بشكل جيد، ولكن قدرته على التهديف ليست بالجيدة، وبيظهر أدائه الجيد على فترات».

وتوقع أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للمهاجم مروان محسن في النادي الأهلي، حيث يسعى النادي حاليا في البحث عن مهاجم متميز بديلا عنه: «لم يحصل أي لاعب على فرص تهديفية كما حصل عليها محسن، ولكن لم يحالفه التوفيق في الفرص التي أتيحيت له سواء في النادي الأهلي ومنتخب مصر».

وأشار إلى أنه مع عودة بعثة النادي الأهلي إلى مصر، سيتم تنظيم احتفالية كبرى له مع إشعال الألعاب النارية، تعبيرا عن الفرحة والإنجاز، وهو الشكل الذي احتفل به فريق نادي ليفربول عندما فاز بالبطولة الأوروبية.