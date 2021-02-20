729 ألف جنيه إيرادات «وقفة رجالة» أمس

شهدت دور العرض حالة من الانتعاش الفني أمس الجمعة، حيث حقق فيلم «وقفة رجالة» إيرادات وصلت إلى 729 ألف جنيه، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم منذ بدء عرضه.

و«وفقة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل.

فيلم «قبل الأربعين» يحقق77 ألف جنيه

أما فيلم «قبل الأربعين»، فحقق 77 ألف جنيه، وهو للمخرج معتز حسام، وبطولة جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد على رزق، وإيهاب فهمي، داليا مصطفي، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه عن قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق.

«شاومينج» تقترب إيراداته 33 ألف جنيه

وشهد الفيلم الكوميدي «شاومينج» نجاحا بدور العرض، حيث حقق مايقرب من 33 ألف جنيه، أمس، وهو من بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب، وتوني ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ويوسف حسام، ومحمود فارس، وهو من إخراج شادي أبوشادي، ويتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، من تأليف أشرف حسني.

الفيلم الكوميدي «الخطة العايمة» يحقق 28 ألف جنيه

وحقق فيلم «الخطة العايمة» 28 ألف جنيه، وهو فيلم كوميدي إجتماعي إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

بينما حقق فيلم «ريما»، مايقرب من 10 آلاف جنيه، أمس، وهو من بطولة مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

وحصد فيلم «الصندوق الأسود» من بطولة الفنانة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، مبلغ ألف جنيه، قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وذلك بعد عرضه على بعض المنصات الإلكترونية.