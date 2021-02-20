عاجل.. نقابة الإعلاميين تبدأ التحقيق مع تامر أمين

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ النقابة بدأت، منذ قليل، إجراءات جلسة التحقيق في اتهام الإعلامي تامر أمين بالإساءة إلى الصعايدة أثناء حديثه عن تنظيم النسل في برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه على قناة النهار.

وأوضح «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تامر أمين وصل في تمام الرابعة عصرا، حسبما تم إبلاغه بموعد التحقيق المحدد منذ أمس، لافتا إلى أن نتيجة التحقيق إذا أسفرت عن توقيع عقوبة بسبب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي أو مدونة السلوك المهني، فإنّها تتدرج بين لفت النظر والإنذار، مرورا بإلغاء التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون نقابة الإعلاميين وحتى المنع من مزاولة المهنة نهائيا، وذلك وفقا لحجم المخالفة.

لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

وبعد انتهاء التحقيق، اليوم، بنقابة الإعلاميين يتوجه تامر أمين، غدا، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمثول للتحقيق أيضا، حيث قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق أمس، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه غدا الأحد، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وبينما تختص نقابة الإعلاميين بالتحقيق مع أعضائها والحاصلين على تصريح مزاولة المهنة فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معني بالوسائل ذاتها، كما منحته لائحة الجزاءات حق منع الإعلاميين من الظهور في بعض الحالات.

غرامة 250 ألف جنيه

وتضمنت لائحة جزاءات المجلس 3 مواد قد تنطبق على مخالفة تامر أمين، وتترواح عقوباتها بين الإنذار وبالاعتذار وحذف المادة المخالفة والغرامة 250 ألف جنيه، ومنع الإعلامي من الظهور.