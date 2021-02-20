عاجل.. 20 مارس أولى جلسات محاكمة تامر أمين بتهمة «إهانة الصعيد»

قالت مصادر قضائية، إن محكمة جنح مدينة نصر حددت جلسة 20 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة الشعب في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، يتهمه بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في برنامج يقدمه على شاشة قناة النهار «آخر النهار».

وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق جاء نصه كالتالي: مقدمه مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة؛ نتيجة جهل ضد الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده؛ وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة:

«الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات»، وبكلامه العاري عن الحقيقة، والحقائق التاريخية وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور.

أن المرأة في حياة الصعيدي مصانة، وهي أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صورة على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى لبنات قريته، فكثير ما سمعنا هذه الجملة واصفةً حاله «أصله صعيدي ودمه حامي».

ومن جانبه، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بوقف برنامج الإعلامي تامر أمين، لحين الانتهاء من التحقيقات معه وإصدار قرار على خلفية استخدام عبارات اعتبرها المجلس إهانة لفئة من المصريين.