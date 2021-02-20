«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. «الوطن» تطلق أكبر حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

«أكبر خطرين بيواجهوا مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية».. لم تكن هذه مجرد جملة عابرة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب عام 2017، بل كانت مؤشرا لخطورة النمو السكاني غير المخطط، وإيمانا بضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية، وتوعية المواطنين بمخاطرها، وتعزيز الوعي بأهمية تحديد النسل؛ تطلق «الوطن» حملة واسعة لدعم خطط وقف الزحف السكاني تحت شعار «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم».

وتخصص «الوطن» طوال الفترة المقبلة، جزء كبيرا من جهودها لتوعية المواطنين بأهمية تحديد النسل، والمخاطر المتوقعة في حال عدم القدرة على تحجيم الزيادة السكانية.

وزيرة الصحة: 2 مليون نسمة زيادة في عدد السكان سنويا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية الكبيرة تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة سنويًا.

وأوضحت زايد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة، أن زيادة النمو السكاني بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، يحتاج إلى بناء 40 مستشفى، بتكلفة مليار جنيه للمستشفى الواحد، و15 مركزا صحيا، بتكلفة 25 مليون جنيه للمركز، و50 وحدة صحية، مضيفة أن الزيادة بهذا المعدل تتطلب أيضًا توفير 80 سيارة إسعاف، و4 آلاف طبيب، و40 ألف ممرضة سنويًا.

وزيرة التخطيط: المواطن لن يشعر بخدمات الحكومة بسبب الانفجار السكاني

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: لن يشعر أي مواطن بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية والقيادة السياسية، ولن يشعر الكثيرون بجودة الحياة والتغذية السليمة وتلقي العلاج الجيد والتعليم المناسب، إلا إذا كان هناك تحديد وتخطيط للنسل، حيث إن الانفجار السكاني يُعد أزمة كبرى.

وأضافت أنه يجري حاليا دراسة مجموعة من الحوافز الإيجابية ضمن خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث إن الزيادة السكانية مسألة أمن قومي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من خلال الاستثمارات، ورغم أن كل جهات الدولة تسعي للقيام بدور إيجابي في هذا الملف، لكن يبقى القرار الحقيقي في يد المواطن، لذلك نريد أن يكون لديه وعي في خلق حياة كريمة لأطفاله.