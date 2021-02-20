الجبلاية تدرس تغيير الشركة المسئولة عن تطبيق «الفار» بالدوري

تحدث أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن كواليس أزمة تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري، والتي تجعل اللجنة تفكر في تغيير الشركة المسؤولة عن تطبيق التقنية والتي تم الاتفاق معها خلال فترة وجود اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال عوض في تصريحات تليفزيونية: «عندما استملت اللجنة الثلاثية مهام العمل في اتحاد الكرة، فوجئنا أنه لا يوجد عقد بين اتحاد الكرة والشركة المسؤولة عن تطبييق تقنية الفيديو، ووجدنا أيضا أن السيارات والخوادم الموجودة ليست المتفق عليها من البداية».

وواصل عضو اللجنة الثلاثية تصريحاته قائلا: «الشركة أرادت أن نوقع العقد حتى يقوموا بتوريد السيارات والخوادم المتفق عليها، ونحن لا يمكننا التوقيع قبل توريد تلك المعدات، وبمجرد توريد المعدات المتفق عليها من الأساس سيتحسن الأمر بشكل كبير، خاصة أن ما نراه في تطبيق تقنية الفيديو في أوروبا يتكلف أموال طائلة».

وقال عضو اللجنة الثلاثية: «التسرع في تطبيق تقنية الفيديو تسبب في مشاكل وأزمات عديدة، سواء من ناحية تدريب الحكام أو المعدات الموردة من الشركة المنفذة، أو من ناحية عدم وصول المعدات المتفق عليها، وكان ذلك من أسباب عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الكأس».

وشهدت الأيام الأخيرة استقبال اللجنة الثلاثية لمندوب عن إحدى الشركات العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وذلك من أجل الإطلاع على أحدث ما طرأ على التقنية عالميا، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا بمعرفة الشركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالدوحة، وأبدى مندوب الشركة استعدادها للتعاون مع الاتحاد المصري فيما يتعلق بالتقنية.