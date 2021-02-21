لو بتفكر تلغي الرحلة.. إزاي تسترد قيمة تذاكر الطيران «أونلاين»

إلغاء رحلات السفر قد يحدث في أي وقت لأسباب متعلقة بظروف المسافر نفسه أو تتعلق بشركات الطيران، وقد يحدث الأمر خلال تلك الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتغيير الإجراءات الإحترازية للدول، وهو ما يجعل البعض يبحث عن طريقة لاسترداد قيمة التذكرة دون الذهاب لمكاتب الحجز أو غيرها من الجهات المعنية بالأمر.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» كيفية استرداد قيمة التذكرة عن طريق شبكة الإنترنت في التقرير التالي:

طريقة استرداد قيمة التذكرة عبر الإنترنت

ووفقا لمصر للطيران، الطيران الرسمي لجمهورية مصر العربية، فإنه يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لمصر للطيران واختيار تبويب «الاسترداد عن طريق الإنترنت» الموجود أسفل الصفحة الرئيسية للموقع.

- ثانيا يتم استخدام النموذج الموجود لطلب استرداد قيمة التذاكر الإلكترونية التي تم شراؤها عن طريق موقع مصر للطيران www.egyptair.com فقط.

- ثالثا يتم تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدة.

- رابعا يتم تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران.

- يستغرق 21 يوم عمل ونظرا للظروف الحالية، قد يستغرق وقت أكثر من المحدد.

- سوف يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة المستردة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

- وأخيرا يرجى العلم أنه سيتم إلغاء الحجز تلقائيًا فور تقديم نموذج طلب الاسترداد عبر الإنترنت.

يذكر أنه نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة قد يستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي، ويتم إجراء عملية الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.