«مصر للطيران» تستقبل فريق الأهلي بالدوحة بورد وشوكولاتة

استقبلت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بعثة النادي الأهلي التي من المقرر أن تصل ظهر اليوم مطار القاهرة، على متن رحلتها الخاصة رقم MS3201 القادمة من مطار الدوحة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرصت مصر للطيران على استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي على متن الطائرة بالورود والشوكولاتة التي تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر؛ كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى في عام 2005 باليابان.