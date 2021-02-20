وكيل صحة الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بعد مرور ٢١ يوماً على تلقيه الجرعة الأولى بمستشفي فاقوس النموذجي، كما حصل ٤٠٦ من الفرق الطبية بعزل فاقوس على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

جاء ذلك أثناء زيارته لمستشفى الصدر، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم بالمستشفي، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة، ومطبخ المستشفي، وتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، ووجه بتوفير مطعم لتقديم الوجبات الغذائية للعاملين، وتوفير قاعة للاجتماعات بالمستشفى، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمحافظة.

وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة والفرق الطبية الشكر للقيادة السياسية ووزيرة الصحة على الدعم المستمر للفرق الطبية وللمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أطلقت قافلة جراحية للانتهاء من قوائم الانتظار منذ ٥ أيام بمستشفي مشتول السوق، تم أيضاً خلالها إجراء ٢٢ عملية جراحية، بجانب إجراء العمليات الجراحية الطارئة، وقائمة العمليات العادية الأخرى بمستشفيات المحافظة.