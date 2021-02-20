الإخوان ترصد 20 مليون جنيه لتشويه الاختيار 2 والسرب

حالة من القلق تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولي، بعد الإعلان عن طرح فيلم السرب، والذي يعرض قريبا في السينمات المصرية والعربية، بالاضافة إلى استعداد القنوات لعرض الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، في رمضان 2021، والذي يحكي عن بطولات رجال الشرطة، وهو من الأعمال الفنية التي تكشف المزيد من إرهاب جماعة الإخوان وتنظيمها والأذرع العسكرية لها وما يرتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري.

مبلغ مالي ضخم

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن رصد التنظيم الدولي للجماعة، مبلغ مالي ضخم قد يتخطى المليون دولار، وذلك من أجل إطلاق حملات مكثفة خلال الأيام المقبلة، لتشويه فيلم السرب، الذي يحكي عن بطولات القوات الجوية المصرية، ومسلسل الاختيار 2، موضحة أنّ الحملات التي ستطلقها الجماعة لن تكون فقط على السوشيال ميديا، بل وتخصيص وقت محدد في برامج قنوات «الشرق ومكملين» للهجوم على تلك الأعمال بشكل مستمر.

وقالت المصادر، إن المبلغ المادي الذي جرى رصده لحملات التشويه قد يصل لأكثر من 20 مليون جنيه مصري، حيث سيجري إطلاق أكثر من برنامج تليفزيوني على قنوات الشرق ومكملين، في رمضان، بهدف محاولة جذب الانتباه بأي طريقة عن الأعمال الفنية التي سيجري عرضها على القنوات المصرية، وفي المقدمة مسلسل الاختيار 2، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل الذي جسد بطولات القوات المسلحة المصرية، ومن بين أبطالها الشهيد أحمد منسي، حيث حقق مسلسل الاختيار 1، ملايين المشاهدات وكان له تأثير كبير جدا في الوطن العربي.

الجماعة في حالة قلق

وأضافت المصادر، أنّ القلق انتاب قيادات جماعة الإخوان، عقب طرح برومو فيلم «السرب» الذي يضم عددا كبيرا من نجوم السينما المصرية، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، وآسر يس، والذي حقق مشاهدات كبيرة بمجرد طرحه، وهو الفيلم الذي يحكي عن بطولات القوات الجوية في القصاص من تنظيم داعش الإرهابي بعد ارتكابه مذبحة الأقباط المصريين في ليبيا، وجاء عرض برومو الفيلم بالتزامن مع قيام أبطال مسلسل «الاختيار 2» بنشر صور العمل الفني عبر حساباتهم على فيس بوك، وفي مقدمتهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.