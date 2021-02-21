«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. تعرف على الوسائل البديلة لتنظيم الأسرة

تعتبر مشكلة الكثافة السكانية في الوقت الحالي خطرًا يضغط بشدة على موارد الدولة، لذا أطلقت «الوطن» مبادرة «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم» لتحديد النسل، ولتوعية المواطنين بخطر الكثافة السكانية، وتشجيعهم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات كافة لـ تحديد النسل وتقليل نسب الإنجاب، حتى يستطيع المواطن أن يحيا حياة كريمة وقادرًا على تلبية متطلبات أسرته.

وبخلاف وسيلة منع الإنجاب التقليدية عن طريق الأدوية والعقاقير، تستعرض «الوطن» الوسائل البديلة لتنظيم الأسرة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية على النحو التالي:

الوسائل البديلة لتنظيم الأسرة

- الوسائل المزروعة: مثل نبابيت أو كبسولات صغيرة ومرنة توضع تحت جلد الذراع العلوي؛ وتحتوي على هرمون البروجستيرون فقط، إذ يجب أن يتم زرع تلك الوسائل ونزعها من قِبل أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ ويمكن استخدامها لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام حسب نوع الأداة المزروعة؛ ومن الشائع حدوث نزيف مهبلي دون أن يسبّب أي ضرر.

- الأجهزة التي تُوضع داخل الرحم: الجهاز الذي يحتوي على النحاس، وهو عبارة عن جهاز بلاستيكي صغير ومرن يحتوي على لولوب أو سلك نحاسي يوضع داخل الرحم، أو «الليفونورجيستريل» وهو عبارة عن جهاز بلاستيكي على شكل حرف T يوضع داخل الرحم ويفرز، باطراد، كميات قليلة من الليفونورجيستريل كل يوم.

- العوازل الذكرية: أغماد أو أغلفة تغطي قضيب الرجل، وتكون نسبة فاعليتها 98% إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح، كما أنّه تحمي أيضًا من العدوى المنقولة جنسيًا، بما في ذلك عدوى فيروس الإيدز.

- العوازل الأنثوية: وهي أغماد أو بطانات مصنوعة من غشاء بلاستيكي رقيق وشفاف وليّن تتناسب بشكل رحب داخل مهبل المرأة، وتكون نسبة فاعليتها 90% إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح.

- تعقيم الذكور (استئصال الأسهرين): وهو أسلوب يُستخدم لأغراض منع الحمل بطريقة دائمة عن طريق سدّ أو قطع الأسهرين اللّذين يحملان المني من الخصيتين، أو عن طريق تعقيم الإناث (ربط البوقين)، وهو أسلوب يُستخدم لأغراض منع الحمل بطريقة دائمة عن طريق سدّ أو قطع البوقين إلا أنّ لا بدّ أن يكون الاختيار عن طواعية ووعي.

- التنظيم الطبيعي للأسرة أو الامتناع الدوري: وذلك عن طريق رصد أيام الخصوبة في دورة الحيض، وتكون نتيجة فاعليتها 95 إلى 97% إذا ما استُخدِمت بشكل صحيح، ويمكن استعمال هذه الأساليب لتحديد أيام الخصوبة من جانب النساء اللاتي يرغبن في أن يصبحن حوامل واللواتي يرغبن في تجنب الحمل على حد سواء.