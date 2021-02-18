«القباج»: 97% نسبة الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة هي أحد أطراف البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، الذي أطلقه الرئيس السيسي مطلع 2019، لتوفير حياة كريمة، للقرى المصرية والقاطنين فيها من الأسر، وبدأت الحملة في 11 محافظة وتحديدا في 143 قرية، ودور الوزارة كان ترميم المنازل ووصلات المياه باشتراك 23 جمعية أهلية.

وأضافت «القباج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن نسبة الإنجاز في تطوير قرى المرحلة الأولى 97%، وتم الوصول للكثير من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، البالغ عددهم 5 آلاف أسرة، عن طريق قاعدة البيانات التابعة للوزارة، والتي بدأت الوزارة في تطويرها عام 2015 حتى تاريخه، حيث تم التوصل لـ8.5 مليون أسرة بما يقرب من 35% من الأسر المصرية، بما يعادل 32 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الوزارة تتحقق في هذه البيانات مع هيئة الرقابة الإدارية والتي لديها قاعدة بيانات شاملة، «إذا كان عند الشخص المستهدف بيت تاني ومخبي في البيانات أو عنده حيازات زراعية ولا لا»، لافتة أن أكثر من مليون فرد تلقت خدمات صحية وبرامج توعية، و900 ألف استفادوا من وصلات المياه والصرف .

وأكدت أن الرئيس السيسي كان يرغب في نتائج أكبر، ولذلك جرى التوسع في الجهات المشاركة بالمبادرة، لتشارك 12 وزارة بدلا من 3 فقط، إضافة لجهاز تنمية المشروعات، وتم توسيع عدد القرى المستهدفة لتكون 1400 قرية، حددوا من قبل رئيس الوزراء.