اقتصادي عن أهمية التحول الرقمي: كشف الرشاوى والفساد

رغم أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والصعوبات التي سببتها لدول العالم على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي، إلا أن مصر مازلت محافظة على خطوات التحول الرقمي، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الاجتماع التحضيري للمحكمة الدستورية العليا عبر الـ«فيديو كونفرانس»، صباح اليوم.

وأوضح السيسي أن أهم التحديات التي نشأت عن جائحة كورونا تتمثل في التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وتصليح وإعادة النظم الصحية، ويتطلب ذلك التعامل مع تلك المتغيرات جهدا وتفكيرا عميقا، لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي بين الأفراد.

خبير اقتصادي: التحول الرقمي يقضي على البطالة

وحول أهمية التحول الرقمي، قال الدكتور عزت محمود، الخبير الاقتصادي، إن مصر قامت بجهود وفيرة في التحول الرقمي، فعلى المستوى الاقتصادي جاء إلزام إصدار الفاتورة الإلكترونية عند شراء أي منتج، موضحا أن ذلك المشروع ساهم في القضاء على البطالة من خلال طلب عمالة في عدة جهات للمنظومة.

وأضاف عزت لـ«الوطن»، أن التحول الرقمي ساهم أيضا في توفير قاعدة بيانات للمواطنين لدى الحكومة التي من خلالها تمكنت من معرفة ربحية كل مواطن ومستحقي الدعم وكشف الرشاوى والفساد، فضلا عن تسهيل تلك العمليات للمواطن الذي سيصبح على دراية واضحة بكافة تصرفاته المالية يوميا، وغيرها من أوجه الاستفادة المتعددة.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحول الرقمي ساهم أيضا في توفير قاعدة بيانات للقرى والحالات الأكثر فقرا والذي اعتمدت عليه المبادرات الرئاسية التي تهدف للقضاء على الفقر أو تطوير القرى المحتاجة للنهوض بها والتحسين من مستوى أفرادها على جميع الأصعدة.

اجتماع كبار القضاة الأفارقة ورؤساء المحاكم الدستورية تحت رعاية السيسي

حديث السيسي جاء خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة المستشار سعيد مرعي، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجاري، تحت رعاية الرئيس.