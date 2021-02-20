الجزائر: 17 مصابا إثر إنفجار في عقار سكني بسبب تسرب الغاز «صور»

أعلنت السلطات الجزائرية، إصابة 17 شخصا من بينهم 2 في حالة خطرة، في انفجار ناتج عن تسرب غاز بأحد المنازل بولاية الأغواط الجزائرية.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، عبر حسابها على تويتر، أن الانفجار نتج عن تسرب بعمارة بولاية الأغواط، كما جرى تسجيل انهيار جدران، زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، وزجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.

وأجلت طائرة مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية، المصابين إلى العاصمة الجزائر.