المحكمة الدستورية تشكر السيسي على رعايته «اجتماع القاهرة رفيع المستوى»

قدم المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الثانية، وإطلاقه «اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية»، اليوم، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، شاكرا إياه على كلمته التي ألقاها خلال الجلسة.

هي الرعاية الثانية التي يرعي فيها الرئيس السيسي ذلك الاجتماع رفيع المستوى

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه كان من المفترض أن يتم إجراء الاجتماع كما هو معهود من قبل، ولكن وبسبب فيروس كورونا جرى إطلاقه عبر الفيديو، وهي الرعاية الثانية التي يرعي فيها الرئيس السيسي ذلك الاجتماع رفيع المستوى، ومن المفترض عقد الاجتماع القادم في شهر يونيو المقبل، بشرط زوال الجائحة.

مساعدة المجالس الدستورية الأفريقية في التطوير والاستفادة من تجربة المحكمة الدستورية المصرية

وأوضح أن الاجتماع شهد تأكيد الحكومة على تنفيذ كافة الوصايا التي جرى وضعها في نهاية الاجتماع للتواصل مع القارة الأفريقية والمجتمع الأفريقي كافة، كما أن البيان الختامي الصادر من اجتماع اليوم، كان محتواه الإشراف على التواصل مع كل المحافل الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية ومساعدتهم في التطوير والاستفاده من تجربه المحكمة الدستورية المصرية العريقة.

وأكد أن الرقمنة باتت أمرا ملحا، خلال الفترة الحالية ولا تنتهي عند المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية فقط، ولكن يجب تطبيقها في المسائل القضائية أيضا، لافتا إلى أن اجتماع القاهرة الماضي أنشأ منصة رقمية عبر محور للتواصل القضائي بين المحكمة الستورية العليا وباقي المحاكم الدستورية على مستوى القارة.

وأشار إلى أن دور وزارة الاتصالات كان رائدا في إنجاح تجربة المحكمة الدستورية، حيث جرى تقديم دعم تقني كبير من قبل الحكومة المصرية لإنجاح ذلك القطاع الحيوي.

واستطرد أن المسألة ليست بالسهلة، كما أنها جديدة على مستوى الدول الأفريقية، وكافة مبادئ المحكمة الدستورية باتت موجودة على المنصة: «خلقنا مرجعية لكل المحاكم الدستورية العليا بقضايا ونظريات وأراء في قضايا متعددة يكونوا هم بحاجة إلى العودة لها للاستفادة».