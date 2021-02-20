مرعي: الرئيس السيسي لا يدخر جهدا للرقي بالبلاد

استهل المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمته، بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر، مؤكدا على أن هذه الرعاية تشمل كل المجالات، والذي يعمل دائما على تقدم مصر، وأن الهدف من الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد عبر الفيديو كونفرانس، هو الارتقاء بالقضاء الدستوري الإفريقي.

وتابع مرعي، حديثة إلى القضاة بالمحاكم الإفريقية قائلا: «ليكن فكركم ودراستكم وأحداثكم، ليكن كل ذلك موجه إلى القضاء الإفريقي، وخاصة القضاء الدستوري وأتمنى لكم كل توفيق ونجاح في هذا المؤتمر».

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الذي يقام عبر الفيديو كونفراس في المحكمة الدستورية العليا، لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم وكبار القضاة في إفريقيا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يدخر جهدا لرفع شان مصر، وبدأ بإخلاص شديد في تنمية مصر في جميع المجالات، وما زال يعمل على تنمية مصر والوصول بها لأعلى مستوى من الرقي.

جاء ذلك خلال فعاليات، الاجتماع التحضيري، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.