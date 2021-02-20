ليفانتي يرفع آمال ريال مدريد في ملاحقة أتلتيكو على صدارة الليجا

خسر فريق أتليتكو مدريد من نظيره ليفانتي بهدفين دون رد، في الجولة 24 ضمن مباريات الدوري الإسباني، وسط ترقب من فريق ريال مدريد.

وسجّل هدفي ليفانتي كلا من خوسيه لويس موراليس في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وخوخي دي فروتوس في الدقيقة «90+5» من عمر المباراة، ليخسر أتليتكو مدريد للمرة الثانية في الليجا.

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، حيث لعب 23 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر مباراتين.

فيما سجّل 45 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم بعد فريق برشلونة واستقبل 16 آخرين كأقوى دفاع في الليجا رفقة فريق إشبيلية.

ويأتي ريال مدريد خلفه في المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، حيث لعب 23 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر مثلهم، فيما سجّل 41 هدفًا واستقبل 19 آخرين.

ويحتل فريق ليفانتي المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، حيث لعب 24 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل 10 مباريات وخسر 7 مرات، فيما سجّل 34 هدفًا واستقبل 33 آخرين.