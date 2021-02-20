بدء عرض حكاية «الجريمة لا تفيد» بدلا من «المتخصصة» على DMC اليوم

بالرغم من تنويه الفنانة هنا الزاهد عن عرض حكاية «المتخصصة» ثاني حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر» بداية من اليوم على شاشة قناة «dmc»، إلا أنه مع توقيت عرض الحلقات الجديدة فوجئ المشاهدين بعرض حكاية «الجريمة لا تفيد» ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغني.

وتجسد «هنا» خلال الحكاية شخصية فتاة غنية جدا وتسعى لتحقيق حلمها بالعمل في الصحافة الإلكترونية، وتتصادف في إحدى التحقيقات التي تجريها مع الفنان محمود عبد المغني، وهو متهم فى جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، لتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي وتتوالى المفاجئات بالحلقات.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة «Dmc» في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» تدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، يضم العمل حكايات «سحر وشعوذة، ساندي كراش»، ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، حكاية «9 خطوات لقلب الرجل» ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، حكاية «الجريمة لا تفيد» ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية «المتخصصة» ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبو ذكري، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.