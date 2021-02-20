منها موعد امتحان الترم الأول.. تعرف على قرارات الأعلى للجامعات

حالة من القلق والاضطراب يعاني منها طلاب الجامعات، بسبب انتظار قرارات متعلقة بموعد عودة الدراسة في الترم الثاني، والحضور والانصراف، وامتحانات الفصل الدراسي الأول، وغيرها من الأمور المتعلقة بالدراسة.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التعليم، أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اليوم بخصوص الدراسة في الجامعات خلال الفترة القادمة.

موعد الفصل الدراسي الثاني

ووفق لبيان اجتماع المجلس الأعلى، فإن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم السبت 27 فبراير الجاري.

موعد الامتحان الترم الأول لطلاب الجامعة

وسيتم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وذلك طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

قواعد تعامل الطلاب خلال الترم الثاني

يجب على الطلاب الجامعيين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

مد العام الدراسي الجاري

وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

تطبيق نظام الهجين

وتبدأ الدراسة مع ضرورة التأكيد على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري «والذي يتم فيه الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين».

حالات تقديم طلبات الاعتذار للطلاب

يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما الطلاب الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يقدمون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.