الاتحاد المصري لكرة السلة يكرِّم بنك القاهرة تقديراً لإسهاماته في القطاع الرياضي

كرَّم الاتحاد المصرى لكرة السلة طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، تقديراً لجهوده الملحوظة وإسهاماته المؤثرة فى مجال دعم لعبة كرة السلة والمساهمة فى النهوض بمستواها، حيث يرعى البنك الاتحاد والأنشطة التى ينظمها على مدار موسم كامل 2019، و2020.

وبهذه المناسبة، أكد «فايد» أن القطاع الرياضى يعد واحداً من أهم القطاعات التى يحرص بنك القاهرة على مساندتها بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين ومساندة أبطال مصر الرياضيين فى مختلف المجالات، من خلال مبادرات عديدة؛ أبرزها دعم الأنشطة والأحداث الرياضية التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن «كرة السلة» واحدة من أهم الرياضات التى تضم مجموعة كبيرة من الأبطال، ما يتيح الفرصة لمصر لحصد بطولات عديدة على مستوى أفريقيا والعالم. وتتضمن الاتفاقية رعاية البنك للاتحاد وأنشطته وجميع المنتخبات الوطنية المشاركة فى البطولات سواء من الناشئين أو الدرجة الأولى من الذكور أو الإناث، إلى جانب رعاية البطولات الرياضية التى يتم تنظيمها وتشمل بطولة كأس مصر والدورى المرتبط وكأس السوبر والدورى العام. كما قام البنك بتنظيم حفل ختام فعاليات دورى السوبر لموسم 2019/2020، وتقديم مجموعة من الجوائز باسم البنك، ومنها «جائزة أفضل لاعب، وأفضل هداف، وصاحب أفضل رمية ثلاثية».

فى سياق آخر، وقَّع بنك القاهرة عقد رعاية اللاعبة نور الشربينى، بطلة مصر فى الأسكواش، والمصنفة الأول عالمياً وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للأسكواش للمحترفين، حيث تأتى تلك الرعاية انطلاقاً من حرص البنك على دعم المواهب المصرية فى جميع المجالات، لا سيما الرياضية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية للبنك.

وأعرب طارق فايد عن اعتزازه لرعاية أبطال مصر فى مختلف المجالات الرياضية وفى مقدمتهم اللاعبة نور الشربينى، انطلاقاً من دور البنك الريادى فى دعم الرياضة المصرية، وما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصرى، والتى تسهم فى صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية، خاصةً فى رياضة الأسكواش، التى حققت فيها مصر إنجازات كبيرة على المستوى الدولى.

أضاف «فايد» أن الهدف الأساسى من رعاية أبطال مصر الرياضيين هو تحفيز اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التى ترفع اسم مصر عالمياً فى مختلف المحافل الدولية، لا سيما بعد النجاحات التى حققها أبطال مصر على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن عقد الرعاية يمتد على مدار عام كامل من خلال تقديم جميع سبل الدعم للاعبة لإحراز المزيد من البطولات والاحتفاظ بصدراة التصنيفات العالمية.

ويحرص بنك القاهرة على دعم ومساندة القطاع الرياضى من خلال جهود عديدة أبرزها مشاركة البنك فى مبادرة البنوك لرعاية ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، ورعاية الفعاليات والأحداث الرياضية التى تسهم فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.