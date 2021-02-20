«شوقي» عن عدم احتساب درجات الامتحان الموحد للإعدادية: نتيجته غير دقيقة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، السبب وراء عدم احتساب درجات الامتحان الموحد الذي سيجرى في مارس، لطلاب الشهادة الإعدادية ضمن المجموع، حيث ذكر أن علم التقييم لا يسمح بالاكتفاء بتقييم الطالب في امتحان واحد مجمع لأن نتيجته غير دقيقة بشكل كافي.

وأضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، أن العالم أجمع يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن وزارة التعليم قدمت كل الحلول التي تتناسب مع التعامل في ظل الجائحة، حيث وضعت الوزارة مصلحة الطلاب التعليمية والصحية في الاعتبارات.

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وعن الانتقادات التي توجه للوزارة بسبب تغيير التصريحات، رد الوزير: «إحنا ما بنغيرش كلامنا كل شوية زي ما بيتقال، بس إحنا بنحاول نساعد الكل بس لا كده عاجب ولا كده عاجب»، موضحًا أن الدولة بحثت باهتمام على حل مناسب لمصلحة طلاب الإعدادية ففي البداية قولنا نجعل امتحانات الترمين في نهاية العام منعا للتزاحم».

وتابع: «الناس رفضت وثارت، فكرنا في حل بديل استجابة لرغبة طلاب الإعدادية، فقررنا بعد تفكير عميق، لكي نقيم طلاب الإعدادية في الترم الأول، أن نعقد لهم امتحان مجمع متعدد التخصصات فيما درسه الطلاب في الترم الأول، في يوم واحد لمدة 3 ساعات، ونتيجة هذا الامتحان لن تدخل في المجموع».