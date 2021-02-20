عمرو أديب يتغيب عن برنامجه لليوم الثاني.. ولميس: محتاج يستريح شوية

تّغيب الإعلامي عمرو أديب، عن تقديم برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، للحلقة الثانية على التوالي، عقب الحادث الذي تعرض له الأسبوع الماضي في منطقة دهشور، حيث تغيب أمس الإعلامي عن تقديم أولى حلقات برنامجه، والذي يبدأ من «الجمعة وحتى الاثنين».

وعرضت شاشة «MBC مصر»، حلقة معادة من برنامج «الحكاية» والتي استضاف فيها الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد صبحي، حيث كان أول عرض لهذه الحلقة كان في 1 ديسمبر 2020.

من ناحية أخرى، طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروري مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحت «الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والرضوض نتوقع أنها تاخد بعض الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله، لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تاني».

وتابعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على شاشة «ON»: «طبعا ما كنتش هقدر أنزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمنة عليه أنه بيتماثل للشفاء، وإن حالته تسمح أني أسيبه بعض الوقت، لأن في مثل هذه الأحداث دوري كزوجة بييجي قبل دوري كإعلامية، الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة».