طارق شوقي عن تدخل أولياء أمور بمنظومة التعليم: إحنا مش في سوبر ماركت

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، تدخل أولياء الأمور في عمل المنظومة التعليمية، بشكل مبالغ فيه، حيث قال «الناس بتفاصل في كل حاجة في التعليم وإحنا بنقول لهم التعليم مش سوبر ماركت»، موضحًا أن الوزارة تتلقى استفسارات يومية من أولياء الأمور عن جداول امتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم: الدولة المصرية في معركة حاليا مع جائحة كورونا

وأضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، أنه يجب على كل المصريين أن يعلموا بأن الدولة المصرية في معركة حاليا مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن المسؤولين عن المنظومة التعليمية متواجدون في غرفة العمليات لمتابعة المستجدات على أرض المعركة.

مصر من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سلامة وصحة الطلاب، وفقًا للمتغيرات، كما أن الوزارة تتابع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أسبوعيًا خلال اجتماع مجلس الوزراء تطور موقف كورونا في مصر، موضحًا أن مصر من أفضل الدول في التعامل مع الجائحة.

مش بنضيع أي سنوات دراسية على أبنائنا الطلاب

وتابع: «مش بنضيع أي سنوات دراسية على أبنائنا الطلاب مثل دول أخرى، اسكتلندا قررت إلغاء العام الدراسي هذا العام، وقالوا للطلاب هاتعيدوا السنة، لكن إحنا في مصر ماعملناش كدة وحافظنا على ولادنا صحيا وتعليميا».