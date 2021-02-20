«اتحاد العمال» عن تصريحات تامر أمين: خدم المنازل وعمال الورش مهن شريفة

أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو مجلس النواب السابق، على كامل الاحترام والتقدير لكافه العاملين، من خدم المنازل وعمال الورش وأصحاب الحرف، موضحا أن تلك الفئات تقوم بدور كبير في المجتمع، وعملها لا يقل أهميه عن باقي المهن.

جاء ذلك خلال تعليق وهب الله، في تصريحات خاصه لـ«الوطن»، على أزمة الإعلامي تامر أمين، الذي وصف الصعايدة والفلاحين، بأنهم يرسلون أبنائهم للعمل في الورش، والفتيات للعمل خادمات في المنازل، مؤكدا أنه من غير المقبول استنكار هذه المهن المؤثرة والمحترمة، فهي مهن شريفة ولا تقلل من شأن ممتهنيها.

مشروع قانون خدم المنازل

وأضاف عضو مجلس النواب السابق، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بفئة خدم المنازل، حيث ناقش مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق مشروع قانون يتعلق بخدم المنازل، وذلك من أجل حماية حقوقهم.

واستنكر أمين اتحاد العمال، أي تصريحات من شأنها تقليل قيمة أي مهنة شريفة يمتهنها صاحبها من أجل كسب قوت يومه، بدلا من اللجوء لجلب المال من خلال طرق غير مشروعة.

وأشار محمد وهب الله، إلى أن التصريحات التي أدلى بها الإعلامي تامر أمين عن الصعايدة وشحن أبنائهم غير مقبولة، وقد خانه التعبير فيها.

الهجوم على تامر أمين

وتعرض الإعلامي تامر أمين، لهجوم كبير عقب التصريحات التي أدلى بها عن إنجاب الصعايدة للعديد من الأبناء وشحنهم إلى القاهرة، ليعملوا في خدم المنازل والورش، من أجل جلب الرزق لأبائهم خلال إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة النهار.

وقررت نقابة الإعلاميين، منذ قليل، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة «النهار»، بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، حيث أجرت النقابة تحقيقات معه، لمدة من الوقت اقتربت من الـ3 ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.