الأعلى للجامعات: الامتحانات حضوريا ومسافة مترين بين كل طالبين باللجنة

أسدل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أمس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وحضور رؤساء الجامعات، الستار على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات ستكون حضوريا، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أبرزها ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وطالب في اللجنة الواحدة.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الامتحانات ستكون بمختلف الكليات حضوريا وفقا لنظام التعليم الهجين، مؤكدا أنها ستكون على ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الماضي، منوها بأنه جرى التشديد على عمداء الكليات بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل أزمة كورونا، وأن تكون الامتحانات في قدرات الطالب المتوسط.

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات لمنع تفشي فيروس كورونا، أبرزها ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وطالب في اللجنة، مع التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، ومنع دخول أي شخص دون تحديد الهدف والعروض من الدخول للجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن هناك خطة وضعتها الجامعة في ظل توجيهات الأعلى للجامعات بشأن مواجهة كورونا أثناء الامتحانات، أبرزها الكشف الطبي والفحص الشامل على جميع الطلاب المشتبه إصابتهم قبل الدخول للجامعة، واتخاذ كل الإجراءات الصحية تجاههم التي تحقق لهم السلامة والوقاية من الإصابة بالمرض.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن مجلس الجامعة شدد على مراعاة تقسيم الطلاب إلى دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الامتحانات على ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة يتخصص عدد من لجان العزل الامتحانات للطلاب المشتبه بهم، ويرغبون في استكمال الامتحانات، مؤكدا أنها ستكون تحت إشراف طبي متكامل، مؤكدا أن الامتحانات ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين ومن النهج المقرر خلال الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة الظروف الاستثنائية بشأن الأسئلة، على أن تكون وفقا بقدرات الطالب المتوسط.