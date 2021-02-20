«الوطن» تشرح أبرز قرارات «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات الترم الأول

تقدم «الوطن» شرحا لأبرز قرارات الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الترم الأول واستكمال الفصل الدراسي الثاني، من خلال الزميل ضياء السبيري، ووفقا لبيان اجتماع المجلس الأعلى، فإن بداية الفصل الدراسي الثاني، ستكون يوم السبت 27 فبراير الجاري.

استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، طبقا للنظم واللوائح والجداول المعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات، ويجب على الطلاب الجامعيين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة جميع الإجراءات، وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

وتضمن البيان عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، كما وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري، لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، وتبدأ الدراسة مع ضرورة التأكيد على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري «والذي يتم فيه الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين».

ويجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا، التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأما الطلاب الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يقدمون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.