«العناني» و«منار» يلتقون بمستثمري الغردقة لبحث زيادة حركة السياحة الوافدة

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع عدد من مستثمري وأعضاء مجلس النواب بالغردقة، بديوان عام المحافظة، خلال زيارتهما للمدينة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يحرص الدكتور خالد العناني والطيار محمد منار على عقدها مع المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة والطيران الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض ممثلي الغرف السياحية بالغردقة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي خلال جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد، من بينها إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر تنتهي في 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا منذ أبريل 2020، ليبدأ السداد مجدولًا على 36 شهرًا، اعتبارًا من مايو 2021، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، من يونيو 2020 حتى 30 أبريل2021.

وأشار إلى أن الدولة قامت باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

وأضاف أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى اجتماعه مع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تمت مناقشة آليات دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع، وأن هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين.

وفيما يتعلق بطلب المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص، أوضح الدكتور خالد العناني أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته وتضم في عضويتها قيادات كل الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنها تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشكلات والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار، لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.

وعن الدعم الذي قدمته وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة السياحية إلى مدن الجذب السياحي المصرية، أشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى الاستمرار في تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية لشركات الطيران ومنظمي الرحلات بمعدل 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء، في مطارات المحافظات السياحية الأربعة، اعتبارا من يونيو 2020 حتى 30 أبريل2021، وأن وزارة الطيران المدني كان لها دورا كبيرا في تدشين مبادرة شتي في مصر لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ووصلت فيها نسبة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم إلى ما يقرب من 50 %، لتشجيع الطلب على المنتج السياحي وزيارة المقاصد السياحية فضلا عن التخفيضات التي تقدمها مصر للطيران على أسعار تذاكرها من النقاط الخارجية إلى القاهرة.

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بتسيير خط طيران داخلي بين الغردقة والإسكندرية، أوضح الوزير أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدا في تشغيل أي رحلات أو خطوط طيران جديدة لتشجيع حركة السياحة سواء القادمة من الخارج أو داخليا شريطة توافر الطلب على هذه الرحلات.

وتم اقتراح تشغيل خطوط طيران مباشرة لمصر للطيران من ألمانيا إلى الغردقة، ومن إيطاليا إلى شرم الشيخ، وأفاد وزير الطيران أن مصر للطيران بصدد إنشاء كيان منخفض التكاليف سيسمح بتشغيل تلك الرحلات والدخول في منافسة مع شركات الطيران العارض، وتقوم شركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني بتشغيل خطوط تربط بين مدن ألمانيا وكل من الغردقة وشرم الشيخ.