طارق شوقي: أول يوم ليا 6 أمهات كتبوا جدول امتحانات ثانوي وقالولي اعلنه

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن موقف أثار استغرابه في أول يوم له في الوزارة بعد حلفه اليمين: «دخل عليا 6 أمهات قالوا لي، دي مقترحاتنا لجدول الثانوية العامة عملناها في النادي اختار واحد يناسبك واعلنه»، موضحًا أن هذا الموقف كان غريبًا جدًا بالنسبة له.

لم أتدخل مطلقا في عمل أساتذتي في التعليم الأساسي أو الجامعي

وأضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، أنه يؤمن جدًا بفكرة أن التعليم عِلم لا يتحدث فيه إلا المتخصصون، كما أنه لم يكن ابدًا يستطع التدخل في عمل أستاذه في المدرسة حينما كان طالبًا، أو في عمل أستاذه الجامعي خلال فترته الجامعية.

حان الوقت لتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع فكرة التعليم

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه يجب الاهتمام بفكرة التعلم ذاتها والاستفادة مما يتم تحصيله دراسيًا والاستمتاع بالعملية التعليمية، «مش عاوزين نزود الجدل حول فكرة الامتحانات والدرجات، التعلم الصحيح أفضل من تقفيل الامتحانات والحصول على المجاميع النهائية»، فحان الوقت لتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع فكرة التعليم.

نعيد النظر في مناهج كليات التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي

وأوضح أنه يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوقت الحالي، حول إعادة النظر في مناهج كليات التربية، وذلك من أجل تخريج معلم مؤهل فعلا للعمل في مهنة التدريس.