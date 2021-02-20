مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبوره الخط الحديدي بالمحلة

شهدت منطقة «العلو» بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، منذ قليل، واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من عمره، تحت عجلات القطار، أثناء محاولته عبور قضبان السكك الحديدية، مما تسبب في تناثر أشلائه في منطقة الحادث، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام قيد التحقيق.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراُ من العقيد محمد فتحي، مأمور قسم ثاني المحلة، بورد إشارة من غرفة النجدة بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بمحطة العلو، بدائرة القسم، وعلى الفور، باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ، وتبين صحة البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية والمعاينة الأولية، التي أجراها الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المحلة، أن الشاب يُدعي «أحمد م.»، مقيم بقرية «شبرا ملكان»، بدائرة مركز المحلة، أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه أحد القطارات، مما أسفر عن مصرعه في الحال، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتسليمها إلى ذويها لدفنها.