استكمال خطه تطوير كورنيش بحر شبين لخدمة مواطني المحلة الكبرى

أصدر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم توجيهاته إلى القائمين على أعمال تطوير كورنيش بحر شبين، بسرعة إنجاز الأعمال الحالية في المنطقة الممتدة بداية من مسجد الدعوة الإسلامية حتى نهاية شارع نادي الصيد.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال تطوير منطقه كورنيش بحر شبين بنطاق حى ثاني المحلة، يرافقه المحاسب محمد صلاح سكرتير عام مجلس المدينة، ومجدى أبو الفتوح نائب رئيس المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن منطقة كورنيش بحر شبين شهدت أعمال تدبيش للكورنيش بالمنطقة الأولى الواقعة بين مسجد الدعوة الإسلامية حتى كوبري الرباط، والمنطقة الثانية الواقعة خلف نادي الصيد.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لرفع كفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظا على صالح العام واستكمالا لكافة مشروعات التطوير.

وأشار رئيس المدينة العمالية إلى أنه تم عمل أعمدة خرسانية على الكورنيش، وإقامة سور و صب طريق الممشى الجانبي، ورصف شارع نادي الصيد من أمام محطة المياه حتى نهاية نادي الصيد.

ومن المنتظر أن تستكمل الأعمال برصف منطقه الكورنيش بالكامل وعمل استراحات وتركيب أنترلوك للأرصفة، وتركيب إنارة ليد حديثه حتى يصبح المكان متنفس ترفيهي لأهالي مدينه المحلة.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية طالب أعضاء مجلس النواب خلال لقاء رسمي بتكثيف الجهود في مراجعة قيود الارتفاع، تراخيص البناء، سرعة الانتهاء من تطوير مصنعي المحلة ودفرة بالإضافة إلى تعميم إنشاء الأسواق النموذجية.

ومن جانبه طلب المحافظ دعم النواب في توفير اعتمادات مالية لافتتاح عدد من المستشفيات المتوقفة منذ سنوات، داعياً إياهم للقيام برحلة سياحية لمسار العائلة المقدسة لتشجيع للسياحة الدينية الداخلية بالمحافظة، كما دعا لعقد اجتماع أسبوعي بحضور جميع التنفيذيين.