3 طرق لمعرفة مساحة التخزين المتبقية في «جوجل» لحفظ الصور والفيديوهات

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد يتعلق بسياسة التخزين المجاني في حساب جوجل، حيث ستقوم بإنهاء ميزة النسخ الاحتياطي المجاني غير المحدود في خدمة صور جوجل «Google Photos» خلال هذا العام، وقد بدأت الشركة خلال الأيام الماضية في إرسال رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين تؤكد تاريخ الدعم رسميًا.

إذ سيتم اعتبارًا من 1 يونيو 2021، احتساب جميع الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي نُسخت احتياطيًا بجودة عالية في مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي تحصل عليها بمجرد إنشاء حساب جوجل أو أي مساحة تخزين إضافية ربما تكون قد اشتريتها، بالطريقة نفسها في خدمات جوجل الأخرى، مثل: جوجل درايف وجيميل.

لذلك إذا كنت تخطط لتخزين الكثير من الصور القديمة في حسابك، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، ولكن قبل ذلك قد ترغب في معرفة مقدار المساحة المجانية المتاحة في حسابك، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الترقية إلى إحدى الخطط المدفوعة أم لا، وتستعرض «الوطن» هذه الطرق وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

الطريقة الأولى

لمعرفة مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها بالتفصيل وكيفية تقسيمها بين خدمات جوجل الأخرى، التي تتضمن: جوجل درايف وجيميل وصور جوجل والنسخ الاحتياطي للبيانات الموجودة في جهازك، اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى صفحة التخزين الرئيسية من خلال الضغط على هذا الرابط.

- ستظهر لك في الصفحة الرئيسية خطة التخزين التي تستخدمها حاليًا، ومقدار استهلاكك للسعة المتوفرة لديك.

- لمعرفة استهلاك السعة بالتفصيل، اضغط على خيار «عرض التفاصيل» View Details أسفل المخطط التوضيحي.

ستظهر لك صفحة منبثقة توضح لك المساحة التي تستهلكها كل خدمة من خدمات جوجل.

الطريقة الثانية

يمكنك أيضًا معرفة مقدار السعة التخزينية المتبقية لديك بالانتقال إلى صفحة حساب «جوجل درايف» Google Drive الخاصة بك، ثم رؤية إحصائية التخزين التي تظهر في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية.

الطريقة الثالثة

أنشأت جوجل صفحة تتيح لك معرفة السعة التخزينية المجانية المتبقية في حسابك بناءً على استخدامك الحالي، بالإضافة إلى مقدار استهلاك الخدمات الأخرى للسعة التخزينية المجانية الخاصة بك من هنـــــــــا.

وعليك التذكر جيدًا قبل أن تفعل أي شيء آخر، قم بحذف الملفات القديمة أو غير المرغوب فيها أو المكررة الموجودة في حسابك في: (صور جوجل) و (جيميل) و (جوجل درايف)، لتجد مقدارًا جيدًا من المساحة التخزينية التي ستوفرها.