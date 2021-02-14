تصدر تريندات جوجل ويوتيوب وتويتر.. محمد ثروت يعود بـ«يا مستعجل فراقي»

ما زالت أغنية الفنان الكبير محمد ثروت الجديدة «يا مستعجل فراقي» تحصد النجاحات، فبعد أن تصدرت تريند موقع «يوتيوب» مصر وشاهدها ما يقرب من مليوني مشاهد عبر العالم، نجحت خلال الساعات الماضية في أن تكون ضمن تريند موقع «تويتر» مصر في الكلمات الأكثر تداولا كما أنها جاءت ضمن الكلمات الأكثر تداولا عبر محرك البحث «جوجل».

محمد ثروت يتصدر تويتر مصر بأغنيته الجديدة

وطرحت أغنية «يا مستعجل فراقى» عبر يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وتقول كلمات الأغنية:

اتكتب سطر النهاية للأسف منتاش معايا

للأبد فعلا كفاية عليك كده وكفاية جرح وآه

الأمل إن انت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف

وأنا إيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

اتكتب

كل حد يروح لحاله نفترق نبعد وماله

نفترق كانت عنيه مغمضة فتحت على مأساة

الندم ملهوش في قلبي خلاص مكان

ولا عمري هديلك أمان ضيعت كل الوقت ده

ازاي كده أهو درس وفهمناه

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي