ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند جوجل بسبب «اللي مالوش كبير»

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد نشرها مقطع فيديو بصحبة الفنان خالد الصاوي، عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام»، حيث يشارك «الصاوي» بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وعلقت «ياسمين» على مقطع الفيديو قائلة: « للي مالوش كبير.. رمضان 2021»، كما أشاد «الصاوي» خلال مقطع الفيديو، بالفنان أحمد العوضي، مؤكدًا بأن العمل سيكون مختلفا ومميزا.

يذكر أن مسلسل «اللي مالوش كبير» من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، أحمد سعيد عبدالغني، عايدة رياض، دينا فؤاد، مجدي كامل وبدرية طلبة.

وكانت الفنانة عايدة رياض، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «اللي ملوش كبير» والذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها سبق وتعاملت فنيًا مع ياسمين عبدالعزيز، التي تعد نجمة بكل معنى الكلمة «ياسمين عبدالعزيز طيبة جدًا، وبتهتم بشغلها، ملهاش علاقة بأي حاجة تحصل أو تدخل في صراعات أو تعاني من الغيرة بالعكس شاطرة جدًا، والمسلسل كمان في بنات ممثلات زي القمر، وإن شاء يكون عمل مميز».

وأوضحت عايدة رياض: «مسلسل اللي ملوش كبير، هيكون فيه مجموعة حلوة وممثلين شاطرين، وبيجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، اللي قدملنا عمل مهم زي مسلسل الاختيار في رمضان الماضي، وإتقانه لدور الإرهابي هشام عشماوي ببراعة، وهو فنان جدع وعلى طبيعته مش مغرور وعاشق لفنه ولمهنة التمثيل، وكل عمل بيقدمه بيكون فيه حاجة مختلفة».