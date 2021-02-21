ضحية الطبيب المستريح: معرفوش شخصيا.. ولما واجهت مندوبه قالي روح اشتكي

قال عمرو العماوي، أحد ضحايا طبيب الغربية «المستريح»، الذي ألقى القبض عليه اليوم، إن الطبيب «النصاب» حصل من عائلته على نحو مليون جنيه، منها 650 ألف جنيه كانت منه فقط، موضحا: «أمتلك محلين سوبر ماركت في القاهرة هما مصدر دخلي والمستريح أخد تحويشة عمري كلها، إديته 650 ألف جنيه وأولاد عمي وإخواتي جزء آخر ليصل إجمالي ما حصل عليه من عائلتنا نحو مليون جنيه».

وأضاف العماوي في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، قائلا: «الطبيب المستريح لديه أكثر من 26 مندوبا قاموا بجمع الأموال من الضحايا، وكلهم ينتمون لنفس عائلة المستريح وبالأخص أولاد أعمامه، وهي عائلة البسيوني».

وتابع: «مناديب المستريح أقنعونا أن الطبيب يستثمر أمواله في استيراد الأجهزة الطبية، والاستثمار في المستشفيات الخاصة لأننا مكناش نعرفه شخصيا، لكن المناديب بتوعه أقنعونا بكده وقمنا بمنح أموالنا للمندوب، حيث أقنعونا أن استثمار أموالنا لدى الطبيب يمنحنا عائد 4000 آلاف جنيه، لكن اكتشفنا أن المستريح كان يمنح المندوب شهريا 8 آلاف جنيه لكل 100 ألف، وكان المندوب يحصل لنفسه على 4000 آلاف جنيه ويمنحنا الـ4 آلاف الأخرى».

وأردف، أن مندوبي المستريح كان يعملون في محال للملابس قبل أن يصبحوا أثرياء: «دلوقتي مع كل واحد منهم ثلاث عربيات على الأقل وقصور وشقق من أموالنا، البلد كلها دفعت فلوس ومحدش معاه جنيه الآن بعد أن استحوذ على كل ثرواتنا.. أنا صحيح تاجر والمفروض أبقى فاهم إن العائد مبالغ فيه، لكني عملت زي ما أهل البلد عملوا ودفعتلوا الفلوس في أغسطس الماضي ولم أحصل على جنيه واحد عائدا من وقتها ولما واجهت المندوب قلي روح اشتكيني».