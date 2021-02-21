الأهلي يسبق بيراميدز على سلم أولويات حسام حسن

وضع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النادي الأهلي، على رأس أولوياته للانتقال إليه مع بداية الموسم الجديد حال تلقيه عرض رسمي من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يستقبل فيه اللاعب أي عروض رسمية من الأحمر، وجميع المفاوضات التي تلقاها اللاعب بشأن اللعب للأهلي كانت شفوية من بعض وكلاء اللاعبين القريبين من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وأكد مصدر مُقرب حسام حسن، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»:«مهاجم سموحة يضع على رأس أولوياته الانتقال إلى النادي الأهلي مع مطلع الموسم الجديد عن اللعب إلى بيراميدز، ولكنه ينتظر وصول عرضًا رسميًا من قبل النادي الأهلي، بشأن التعاقد معه».

وأضاف المصدر: «حسام حسن لم يقم بالتوقيع إلى بيراميدز، كما أن تركيزه في الوقت الحالي مع سموحة، ولكن الموسم الحالي الأخير له مع الفريق السكندري وسيخوض تجربة جديدة، حيث يأمل المهاجم اللعب لصفوف الأهلي، ولكن حال وجود عرض رسمي من القلعة الحمراء، وبخلاف ذلك سيقوم بدراسة عرض بيراميدز لضمه».

وشدد المصدر: «حسام حسن، لا يعلم حقيقة قيام مسئولي ناديه ببيعه إلى نادي بيراميدز أو أي نادٍ آخر مقابل 40 مليون جنيه، كما أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «حسام حسن لن يوافق على الانضمام لبيراميدز أو أي نادٍ آخر حال تقدم الأهلي بعرض للتعاقد معه، كما أنه سيقوم بالحديث مع رئيس ناديه، لإلغاء أي اتفاق مسبق قد قام به مع أي نادٍ آخر».

ويقدم حسام حسن أداء أكثر من متميز مع سموحة، منذ مطلع هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 6 أهداف يتنافس بهم على سباق هدافي الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62، حيث يعتلى يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة قائمة الهدفين، برصيد 7 أهداف.